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Электробусы начали работать на маршруте № 38 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Электробусы начали работать на маршруте № 38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московские электробусы начали работать на маршруте № 38, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Электробусы начинают свой маршрут от Рижского вокзала и следуют до станции метро "Китай-город". Таким образом, количество электробусных маршрутов в городе увеличилось до 35.
На прошлой неделе электробусы начали работать на маршруте № 789. Они курсируют через Холмогорскую улицу, Ярославское шоссе и проезд Серебрякова.
Электробусы запустили в столице в 2018 году. С этого времени они перевезли около 43,5 миллиона пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров. В начале июля на улицы города вышел 400-й электробус.
Новый транспорт в Москву поставляют российские производители — КамАЗ и ГАЗ. Электробусы оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов.
Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах — по 30 сидячих мест. Данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.
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