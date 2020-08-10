Новая детско-взрослая поликлиника появится в Измайлово

"В этом году уже ввели в эксплуатацию детскую поликлинику № 71 на 320 посещений в смену в Марфине и детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену в районе Замоскворечье. До конца года планируется приступить к строительству еще 14 амбулаторно-поликлинических учреждений", — рассказал Рафик Загрутдинов.