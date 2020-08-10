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Для москвичей подготовили новые веломаршруты 

Lenta.ru и ещё 8 43 минуты назад
Для москвичей подготовили новые веломаршруты
Фото: ТАСС
Для жителей Москвы подготовили новые веломаршруты по центральным и живописным районам столицы. Подборка опубликована на портале проекта #Москвастобой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Любителям велопрогулок предлагают проехать по маршруту «Семь сестер» и взглянуть на монументальные здания города — высотные дома, возведенные в 40-50-х годах прошлого столетия. Среди них — здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади, гостиница «Украина», главное здание МГУ и другие.
Следующий вариант прогулки для велосипедистов носит название «Секретная Москва». По этому пути москвичам обещают встречи с сооружениями, поражающими архитектурным разнообразием — от высотного здания в устье Яузы до старинных одноэтажных домиков и памятников древнерусского зодчества.
Ценителям красоты природы предлагается веломаршрут по Серебряному бору, где можно полюбоваться на озеро Бездонное, увидеть самый высокий вантовый мост в Европе и встретить редких животных. А тем, кто любит исторические усадьбы, советуют отправиться в Кузьминки и Люблино.
Узнать интересные факты о проезжаемых местах можно с помощью инфографики, уточняют организаторы — проект #Москвастобой совместно со столичным департаментом транспорта и проектом «За вело!». В скором времени маршруты обещают добавить в приложение «Московский транспорт».
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Новости Москвы , МГУ , МИД
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