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В Москве ещё 898 пациентов вылечились от коронавируса 

RT на русском и ещё 36 2 часа назад
В Москве ещё 898 пациентов вылечились от коронавируса
Фото: АГН «Москва» © Софья Сандурская
В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 898 пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 898 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 190 555», — сообщила она.

Накануне сообщалось о выздоровлении 803 пациентов в столице.
Ранее в центре им. Гамалеи рассказали о российской вакцине от коронавируса.
По заявлению Минздрава России, регистрация вакцины состоится 12 августа.
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Новости Москвы , Общество , Минздрав РФ
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