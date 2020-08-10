В Москве ещё 898 пациентов вылечились от коронавируса 

В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 898 пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 898 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 190 555», — сообщила она.
Накануне сообщалось о выздоровлении 803 пациентов в столице.
Ранее в центре им. Гамалеи рассказали о российской вакцине от коронавируса.
По заявлению Минздрава России, регистрация вакцины состоится 12 августа.