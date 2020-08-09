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В Москве от коронавируса вылечились почти 190 тысяч человек 

Газета.Ru и ещё 1 4 часа назад
190 тысяч человек вылечились от COVID-19 в столице
Фото: Газета.Ru
Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 803 человека. Об этом сообщает московский оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 803 пациента", — рассказала она.

Ракова добавила, что всего в столице вылечились от коронавируса 189 657 человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19,5 млн, умерли больше 700 тысяч человек.
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