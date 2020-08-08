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Москвичам рассказали, где можно покататься на тарзанке 

Моя Москва.онлайн и ещё 4 3 часа назад
Москвичам рассказали, где можно покататься на тарзанке
Фото: Моя Москва.онлайн
В парках Москвы появились благоустроенные тарзанки для взрослых и детей, сообщает портал мэра столицы.
«Традиционные» тарзанки можно найти в сквере у Дома культуры «Онежский» в Головинском районе, в Бабушкинском, Джамгаровском, Ивановском, Делегатском парках, в парке «Красногвардейские пруды» и в парке Света. Они рассчитана на детей от 7 до 14 лет.
Немного видоизмененные тарзанки находятся в парках «Филатов луг», «Садовники», «Ходынское поле» и парке 50-летия Октября.
Для детей от 12 лет установлены таранки в парках «Митино», «Ходынское поле», в сквере «Дубовая роща», парках имени Святослава Федорова и «Садовники».
Взрослые могут прокатиться на канатных комплексах в парке «Садовники» и сквере «Дубовая роща».
Самые маленькие могут попробовать игровые комплексы в парке «Левобережный».
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