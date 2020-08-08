Третьяковка расширяет число посетителей

Государственная Третьяковская галерея с субботы увеличивает число посетителей в составе экскурсионной группы до 10 человек. Позднее возможно расширение групп до 15, а потом и до 20 человек, сообщила ТАСС заместитель гендиректора по научно-просветительской работе галереи Марина Эльзессер.

Приказом столичного департамента культуры, копия которого есть в распоряжении ТАСС, музеям Москвы разрешено увеличить число человек в экскурсионной группе с 5 до 20. Подведомственным музеям Министерства культуры РФ , расположенным в Москве, также разрешено расширить экскурсионные группы.

"Мы очень обрадовались этому известию, потому что любой шаг, который возвращает нас к нормальной, докарантинной жизни, к нашей работе до эпидемии, не может не радовать. Но при этом мы решили не спешить, накануне был подписан приказ, что мы увеличиваем группы до 10 человек сначала", — сказала Эльзессер и уточнила, что новые нормы начнут действовать уже с субботы.

По ее словам, в галерее не хотят увеличивать группы сразу до максимально возможной численности. "Мы понаблюдаем, как будем справляться, сможем ли обеспечить в полной мере безопасность экскурсантов и наших сотрудников, обеспечить необходимую социальную дистанцию. Если все будет благополучно и мы будем видеть, что все хорошо, тогда поэтапно будем увеличивать группы до 15 и потом уже до 20 человек", — пояснила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что в галерее обеспечивают необходимые меры безопасности — у экскурсоводов есть средства индивидуальной защиты, посетителям выдаются радиосистемы — приемники и одноразовые наушники, а также дезинфицирующие салфетки. "И у них нет необходимости подходить очень близко к экскурсоводу, чтобы расслышать, что он говорит. Но посетители увлекаются, им хочется поближе рассмотреть картину, поэтому вот это соблюдение дистанции все-таки является некоторой сложностью. Мы очень надеемся на понимание наших зрителей и на соблюдение всех тех предписаний, которые необходимо выполнять. И мы очень рассчитываем, что количество экскурсионных будет увеличиваться", — добавила Эльзессер.

Почти наедине с искусством

Сейчас редкий момент, когда в музеях нет привычных толп и это, как отметила собеседница агентства, дает возможность пообщаться с искусством практически наедине.

"Это редкая ситуация для любителей и поклонников русского искусства — вот так спокойно и комфортно, без обычных в это время года многочисленных групп туристов так замечательно провести время в нашем музее. Я не знаю, когда еще была такая возможность", — сказала Эльзессер.

Некоторых останавливает от визита в музей необходимость соблюдать масочный режим, но в музейных пространствах обеспечивается особый климат, посетители не ощущают неудобств. "У нас прохладно, поэтому маски не доставляют никакого дискомфорта. Мне кажется, посетители вообще о них забывают, они смотрят на работы, наслаждаются", — добавила собеседница агентства.

Недавно Третьяковская галерея запустила новый билетный модуль, в том числе экскурсионный. Можно посетить музей в составе организованной экскурсии или присоединиться к сборной группе, если вы пришли в качестве индивидуального посетителя. Есть выставки как по основным экспозициям, так и по отдельным выставкам, включая долгожданный проект "Ненавсегда.1968-1985". Есть тематические выставки "Час с художником. Михаил Врубель ", "Женские образы в русском искусстве", "10 шедевров Третьяковской галереи".

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