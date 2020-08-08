В Москве от коронавируса вылечились еще 1278 пациентов 

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1278 пациентов, общее число выздоровевших в городе увеличилось до 188 854», сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1278 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 188 854», — сообщила вице-мэр. Также сегодня оперативный штаб Москвы по борьбе с Covid-19 сообщал, что за прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба на 7 августа, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 5241 — до 877 135. За весь период от коронавируса выздоровели 683 592 человека, зарегистрировано 14 725 смертей, связанных с коронавирусом.