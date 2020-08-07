Два участка БКЛ достроят до 2021 года 

Это ещё 3 станции и 6,5 километров линий

Строительство двух участков Большой кольцевой линии планируют закончить к концу 2020 года. Сейчас уже готово 6 станций и 15,6 километров линий метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Александр Бочкарев отметил, что строительство метро является приоритетным направлением работы, поэтому его не останавливали даже во время пандемии COVID-19.

До конца 2020 года строительство завершится на двух участках БКЛ: от «Хорошевская» до станции «Карамышевская» и от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская». По плану, с нынешнего августа и до конца 2023 года будет построено 38 станций и 89 км линий.