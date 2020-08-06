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Качество очистки водопроводной воды в Москве не хуже, чем в Сиднее и Лондоне 

РИАМО 28 минут назад
Бирюков оценил качество очистки воды в Москве
Фото: РИАМО
Подготовка водопроводной воды в Москве проводится на таком же высоком уровне, как в Сиднее и Лондоне, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков проверил работу объектов водоподготовки и очистных сооружений в ТиНАО.
Он также подробно рассказал о модернизации объектов водоподготовки в новой Москве.

«Когда в 2012 году эта территория была присоединена к Москве, мэром была поставлена задача сделать программу по модернизации объектов водоподготовки, она рассчитана до 2025 года», — отметил Бирюков.

По его словам, столица приняла на баланс около 50 станций водоподготовки и водозаборных узлов, расположенных на присоединенных территориях. Сегодня таких объектов в ТиНАО уже 69, потребление воды выросло с 60 тысяч до 100 тысяч кубометров в сутки.
В настоящее время в рамках программы модернизации обновлено 30% всех объектов водоподготовки в новой Москве.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Сидней
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