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«Московское долголетие» вернулось в городские парки 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
«Московское долголетие» вернулось в городские парки
Фото: Вечерняя Москва
Занятия в рамках проекта «Московское долголетие» вернули в городские парки. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы в четверг, 6 августа.
На этой неделе в парках и зонах отдыха возобновились тренировки по скандинавской ходьбе, гимнастике, теннису, танцам и йоге. Также москвичи старшего поколения уже могут посещать занятия по рисованию, пению и изучать иностранные языки на свежем воздухе.
Многие участники проекта нашли плюсы дистанционного обучения, поэтому сохранятся также онлайн-занятия. Горожане старшего возраста могут заниматься в кружках «Московского долголетия» даже на даче.

— Мы провели исследование, опросили всех наших участников и развеяли миф о том, что пенсионеры не пользуются гаджетами, современными средствами коммуникации. 70 процентов участников «Московского долголетия» несколько раз в день пользуются интернетом, — сказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Чаще всего участники выбирают онлайн–занятия по гимнастике, пилатесу, танцам или иностранным языкам.
Желающих вернуться к офлайн–занятиям также оказалось достаточно — в первые дни тренировки посетили более 16 тысяч горожан.

— Мы призываем всех записываться, не стесняться, приходить в проект «Московское долголетие». Но при этом просим сохранять меры предосторожности. Каждый преподаватель проинструктирован о необходимости соблюдения социальной дистанции и мерах безопасности, — сказал Филиппов.

Ранее сообщалось, что уже 211 организаций — поставщиков проекта открыли для участников 759 групп, в которых создано свыше 26 тысяч мест для желающих возобновить активные занятия по разным направлениям.
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Новости Москвы , Владимир Филиппов
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