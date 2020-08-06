Власти решили закрыть городской монорельс

«Эксплуатация монорельса очень затратна, и такой вид транспорта бесперспективен. Его эксплуатация обходится в 800 миллионов рублей в год, это значительная сумма, особенно в условиях пандемии, когда все мы все силы направляем на то, чтобы не замедлять развитие основных видов транспорта», — говорится в ответе на запрос от пресс-служб «Московского метрополитена» и департамента транспорта столицы.