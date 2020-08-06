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Столичные власти решили закрыть городской монорельс 

Москва меняется 1 час назад
Власти решили закрыть городской монорельс
Фото: Москва меняется
Столичные власти приняли решение закрыть городской монорельс из-за его неэффективности. Об этом сообщает газета «Ведомости».
На ежегодное содержание монорельса из бюджета города тратят 800 млн рублей при 39 постоянных пассажирах.

«Эксплуатация монорельса очень затратна, и такой вид транспорта бесперспективен. Его эксплуатация обходится в 800 миллионов рублей в год, это значительная сумма, особенно в условиях пандемии, когда все мы все силы направляем на то, чтобы не замедлять развитие основных видов транспорта», — говорится в ответе на запрос от пресс-служб «Московского метрополитена» и департамента транспорта столицы.

Отмечается, что годовой пассажиропоток монорельса составляет 1,5 млн человек (МЦК перевозит столько же за 3 дня работы).
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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