Власти решили закрыть городской монорельс

Столичные власти приняли решение закрыть городской монорельс из-за его неэффективности. Об этом сообщает газета «Ведомости».
На ежегодное содержание монорельса из бюджета города тратят 800 млн рублей при 39 постоянных пассажирах.
«Эксплуатация монорельса очень затратна, и такой вид транспорта бесперспективен. Его эксплуатация обходится в 800 миллионов рублей в год, это значительная сумма, особенно в условиях пандемии, когда все мы все силы направляем на то, чтобы не замедлять развитие основных видов транспорта», — говорится в ответе на запрос от пресс-служб «Московского метрополитена» и департамента транспорта столицы.
Отмечается, что годовой пассажиропоток монорельса составляет 1,5 млн человек (МЦК перевозит столько же за 3 дня работы).