Приложение Breezometer опубликовало новые данные о степени загрязнения атмосферы в разных районах Москвы . Хуже всего экологическая ситуация в Юго-Западном округе. В районах Матвеевское, Очаково-Матвеевское и Раменки наблюдается наивысший уровень загрязнения воздуха.

По оценке экспертов, постоянное проживание в этих районах негативно сказывается на здоровье человека. Кроме того, в них не рекомендуют находиться даже на протяжении короткого отрезка времени. В число же самых экологически чистых районов Москвы вошли Измайлово, Крылатское, Сокольники, Строгино и Хорошево-Мневники.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что масочный режим в Москве продлят еще на несколько месяцев. По словам мэра города Сергея Собянина, о мерах защиты от коронавируса забывать не стоит.

Сообщение Названы районы Москвы с самым грязным воздухом появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".