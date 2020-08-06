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В столице замечена пара краснокнижных камышниц с птенцами 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
В Измайлово замечена пара краснокнижных камышниц
Фото: ТАСС
Пару камышниц с четырьмя птенцами встретили на Лебедянском пруду в природном парке "Измайлово". Об этом заявили представители департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Специалисты природно-исторического парка "Измайлово" ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства сняли на видео водоплавающую птицу из Красной книги Москвы — камышницу", — уточняется на портале мэра и правительства города.

Специалисты Мосприроды рассказали, что камышницу за последние несколько лет видели в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Косинский", "Останкино". Кроме того, этих птиц можно было наблюдать на территории памятника природы "Серебряный бор".
Выделяются такие птицы еще и четырьмя длинными пальцами на крепких лапах. Благодаря им они могут лазить по плавучим растениям, а также по болотам.
При этом в ведомстве предупредили, что камышница является скрытной и пугливой, в результате застать ее не так просто. Такие пернатые питаются как растительными, так и животными кормами.
Ранее в Москве была замечена краснокнижная стрекоза-красотка. В пресс-службе департамента отметили, что редкие насекомые питаются личинками и мелкими водными червями.
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