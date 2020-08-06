В Москве начали предлагать привиться от коронавируса 

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Некоторым московским врачам и чиновникам предложили привиться вакциной от коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно рассказу врача, получившего подобное приглашение, как минимум одна больница готовит списки сотрудников, которые хотят быть привитыми вакциной, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Источник в столичной мэрии рассказал, что такие приглашения для желающих пройти вакцинацию добровольцев были разосланы его коллегам.

По данным агентства, которое ознакомилось с текстом приглашения, вакцина прошла клинические испытания и является безопасной. Пресс-служба правительства Москвы отказалась комментировать информацию.

За прошедшие сутки в России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом.