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Жилой комплекс из шести корпусов построят в Чертаново Южном 

Агентство «Москва» и ещё 2 2 часа назад
Жилой комплекс построят в Чертаново Южном
Фото: РИА Новости
Согласован проект строительства жилого комплекса, состоящего из шести односекционных многоквартирных домов в столичном районе Чертаново Южное. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта: «Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО, паркингом и многофункциональным комплексом по адресу Москва, Варшавское шоссе (участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14019), первый этап — многоквартирные дома №1, 2, 3, 9, 10, 11. Первая очередь» по адресу: Варшавское шоссе, район Чертаново Южное, Южный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Как пояснил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, комплекс предусматривается с подземным этажом и нежилыми помещениями на первом этаже. Также в рамках проекта запланирована установка шумозащитного экрана, устройство открытых плоскостных парковок, проездов и тротуаров с возможностью проезда пожарной техники. Помимо этого, на территории будут созданы пешеходные зоны, игровые площадки для детей, зоны для занятий спортом и отдыха.
Леонов добавил, что в ходе благоустройства прилегающей территории предусматривается комплексное озеленение общей площадью более 6,7 тыс. кв. м: разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, а также устройство наружного освещения и установка малых архитектурных форм. Проектом также предусмотрена полная внутренняя отделка и технологическое оснащение помещений общего пользования.
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Новости Москвы , Валерий Леонов
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