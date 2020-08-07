Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Краснокнижных чибисов обнаружили в столичном парке 

ТАСС и ещё 1 50 минут назад
Краснокнижных чибисов обнаружили в столичном парке
Фото: wikimedia commons
Сотрудники "Мосприроды" заметили в природном парке Москвы пару чибисов, которые занесены в Красную книгу столицы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"На особо охраняемой природной территории "Фаунистический заказник "Долгие пруды" сотрудниками "Мосприроды" обнаружена пара чибисов. Для Москвы эта птица довольно редкая, занесена в Красную книгу города с природоохранным статусом — 1-я категория редкости", — говорится в сообщении.

Чибисы относятся к семейству ржанковых. По величине птица размером с голубя. Узнать чибиса можно по хохолку на голове из очень узких длинных перьев и черному клюву, а также по черно-белому оперению с металлическим блеском.

"Узнать чибиса можно и по голосу — тревожному с жалобными интонациями. Он словно спрашивает: "Чьи вы? Чьи вы?". Питаются чибисы беспозвоночными, преимущественно жуками и их личинками. Зиму проводят в бассейне Средиземного моря, прилетая в наши края на гнездование ранней весной", — добавляется в материале.

Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
ТАСС: последние новости
Собянин: ограничительные меры могут действовать в Москве еще несколько месяцев Собянин: ограничительные меры могут действовать в Москве еще несколько месяцев Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро могут запустить к 2027 г. Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро могут запустить к 2027 г. В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение