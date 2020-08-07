Краснокнижных чибисов обнаружили в столичном парке 

"Узнать чибиса можно и по голосу — тревожному с жалобными интонациями. Он словно спрашивает: "Чьи вы? Чьи вы?". Питаются чибисы беспозвоночными, преимущественно жуками и их личинками. Зиму проводят в бассейне Средиземного моря, прилетая в наши края на гнездование ранней весной", — добавляется в материале.