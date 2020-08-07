В Москве упростили оказание 12 государственных услуг 

С 5 августа покупатели и арендаторы городской недвижимости могут получить государственные услуги по внесению изменений в договоры объектов аренды объектов недвижимости и земельных участков, а также заключать дополнительные соглашения в новом, удобном формате на портале mos.ru. Об этом сообщает официальный сайт правительства города Москвы.

Заключать договоры и соглашения с правительством города легче и удобнее на портале в электронном виде. Документы будут визироваться усиленной электронной подписью.

«Модернизацию прошли 12 государственных услуг, которые оказывает департамент городского имущества, шесть из них ориентированы на арендаторов и покупателей городской недвижимости. Удобную инфраструктуру создали для выкупа арендуемых у города нежилых помещений, а также для оформления прав собственности на землю под зданиями и сооружениями. Благодаря модернизации стало значительно проще вносить изменения в договоры аренды объектов недвижимости и земельных участков, заключать допсоглашения», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для получения услуг необходимо получить электронную подпись и создать на портале личный кабинет. В нем также можно будет получить готовые договоры и соглашения.