Водяные лилии зацвели в парке «Косинский» 

Кубышки желтые, которые занесены в надзорный список Красной книги Москвы , зацвели на Святом озере в парке "Косинский". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для водоемов такие растения являются источником кислорода, для животных — пищей, а для некоторых водных обитателей — убежищем. В связи с этим, специалисты Мосприроды призывают беречь кувшинки и не рвать их.

Кубышки желтые растут в водоемах со стоячей или медленнотекущей водой, укореняясь на глубине до четырех метров. Растение также называют водяной лилией.

Увидеть водные цветы можно в парках "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Косинский" и на других природных территориях столицы. Цветущие кубышки могут радовать глаз до осенних холодов.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел лен. Обычно он необходим для получения масла и ткани. Кроме того, растение используют в медицинских и кулинарных целях.