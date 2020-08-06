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В Москве ещё 1254 пациента вылечились от коронавируса 

RT на русском 1 час назад
В Москве ещё 1254 пациента вылечились от коронавируса
Фото: АГН «Москва» © Зыков Кирилл
В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции ещё 1254 пациента. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на слова заммэра столицы Анастасии Раковой.
По её словам, общее число вылечившихся от коронавируса в городе составило 186 223.
Накануне в Москве выздоровели 1329 человек.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что более 245 тысяч человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание коронавирусом.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
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Новости Москвы , Общество , Николай Говорин , Госдума , Роспотребнадзор
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