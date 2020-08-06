ВДНХ станет площадкой тестирования городских инноваций 

Агентство инноваций Москвы запустит пилотный проект тестирования новейших разработок в области городского благоустройства, образования, отдыха и спорта на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"На сегодняшний день в программе пилотного тестирования инноваций участвует уже 65 площадок. В их число входят коммерческие предприятия, которые в рамках проекта получат возможность использовать высокотехнологичные разработки для оптимизации своих бизнес-процессов и повышения эффективности работы компании", — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Гости выставочного пространства первыми опробуют целый ряд высокотехнологичных новинок. Например, до конца 2020 года на ВДНХ установят скамейки, оснащенные солнечными панелями, зарядными устройствами и Wi-FI-модулями. В ночное время суток их выделит автоматическая подсветка, а удобство гарантируют подогрев сидений, датчики температуры, движения и освещения.

Кроме того, на ВДНХ установят роботизированный тренировочный комплекс по футболу. По углам такого манежа установлены пушки, которые подают мячи, а спортсмен должен перенаправить их в указанную подсветкой точку. Заниматься тут смогут как профессионалы, так и любители.

Еще одна инновация ВДНХ — образовательный комплекс "Ожившие рисунки". Дети дошкольного возраста получат возможность визуализировать нарисованные ими картинки и даже превратить их в мультфильм.

Наконец, на территории выставочного комплекса протестируют автоматизированное оборудование по раздельному сбору мусора. Устройство сможет и принимать, и утилизировать алюминиевые банки, а также стеклянные и пластиковые бутылки.

Проработанные технологии Агентство инноваций Москвы планирует распространять по всему городу. Кроме того, в ведомстве будут выпускать рекомендации по внедрению и запуску разработок в общественных пространствах.