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ВДНХ станет площадкой тестирования городских инноваций 

Москва24 и ещё 5 2 часа назад
ВДНХ станет площадкой тестирования городских инноваций
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Агентство инноваций Москвы запустит пилотный проект тестирования новейших разработок в области городского благоустройства, образования, отдыха и спорта на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"На сегодняшний день в программе пилотного тестирования инноваций участвует уже 65 площадок. В их число входят коммерческие предприятия, которые в рамках проекта получат возможность использовать высокотехнологичные разработки для оптимизации своих бизнес-процессов и повышения эффективности работы компании", — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Гости выставочного пространства первыми опробуют целый ряд высокотехнологичных новинок. Например, до конца 2020 года на ВДНХ установят скамейки, оснащенные солнечными панелями, зарядными устройствами и Wi-FI-модулями. В ночное время суток их выделит автоматическая подсветка, а удобство гарантируют подогрев сидений, датчики температуры, движения и освещения.
Кроме того, на ВДНХ установят роботизированный тренировочный комплекс по футболу. По углам такого манежа установлены пушки, которые подают мячи, а спортсмен должен перенаправить их в указанную подсветкой точку. Заниматься тут смогут как профессионалы, так и любители.
Еще одна инновация ВДНХ — образовательный комплекс "Ожившие рисунки". Дети дошкольного возраста получат возможность визуализировать нарисованные ими картинки и даже превратить их в мультфильм.
Наконец, на территории выставочного комплекса протестируют автоматизированное оборудование по раздельному сбору мусора. Устройство сможет и принимать, и утилизировать алюминиевые банки, а также стеклянные и пластиковые бутылки.
Проработанные технологии Агентство инноваций Москвы планирует распространять по всему городу. Кроме того, в ведомстве будут выпускать рекомендации по внедрению и запуску разработок в общественных пространствах.
В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, согласно которому столица РФ выступит тестовым полигоном для инновационных решений. Предлагать разработки могут индивидуальные предприниматели и компании.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Алексей Фурсин
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