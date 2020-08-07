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Погода в Москве: в пятницу ожидается до 25 градусов тепла 

ИА Regnum и ещё 21 1 час назад
В Москве ожидается до 25 градусов тепла
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в Москве 7 августа поднимется до 25 градусов. Об этом сообщили в центре «Фобос».

"Инициатива в атмосфере будет принадлежать погожему антициклону, северные ветры которого принесут более свежую воздушную массу с очень комфортным температурным фоном, немного превышающим свою климатическую норму», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха достигнет 25 градусов, в Московской области — до 26 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 8 м/с.
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Новости Москвы , Погода
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