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Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 

Российская Газета 1 час назад
Квартиры в новостройках Москвы подорожали на 36%
Фото: ТАСС
За последние пять лет средняя цена квартир в новостройках в Москве выросла на 36% до 247 тысяч рублей за один квадратный метр. При этом новое жилье бизнес-класса за тот же период подорожало на 14%, а комфорт-класс показал рост на 24%. Такие выводы сделали в девелоперской компании Level Group.
Такой ощутимый рост во многом связан с тем, что пять лет назад цены были низкими из-за кризиса 2014-15 годов, объяснили "РГ" в компании. А за последний год стоимость жилья выросла из-за реформы долевого строительства и других факторов. Кроме того, цены довольно планомерно росли весь пятилетний период.
Программа льготной ипотеки поддержала спрос в последние месяцы в условиях пандемии. Поэтому в текущем году цены на новостройки тоже подросли, но незначительно — бизнес-сегмент прибавил 6%, а комфорт только 2%.
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