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В Москве снизилась посещаемость кинотеатров

Говорит Москваиещё 16
48 минут назад
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Показатель снизился в 5 раз после их открытия 1 августа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В столице снизилась посещаемость кинотеатров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К этому было много предпосылок, в частности, скудность репертуара, всевозможные ограничения и невнятная посылка властей о сроках открытия кинозалов. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости рассказал гендиректор Объединённой сети кинотеатров Алексей Васясин. По его словам, на прошедших выходных вышло 10 новинок, и прокатчики ждут следующего уик-энда для показа свежих фильмов.
Также он рассказал, что российские киносети не планируют увеличивать стоимость билетов, так как кинотеатры ориентированы на возвращение зрителей в залы.
В Москве кинотеатры возобновили работу 1 августа. Между зрителями должна соблюдаться социальная дистанция. Все сотрудники и посетители обязаны носить маски и перчатки.
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