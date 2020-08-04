В столице снизилась посещаемость кинотеатров

Показатель снизился в 5 раз после их открытия 1 августа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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К этому было много предпосылок, в частности, скудность репертуара, всевозможные ограничения и невнятная посылка властей о сроках открытия кинозалов. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости рассказал гендиректор Объединённой сети кинотеатров Алексей Васясин. По его словам, на прошедших выходных вышло 10 новинок, и прокатчики ждут следующего уик-энда для показа свежих фильмов.

Также он рассказал, что российские киносети не планируют увеличивать стоимость билетов, так как кинотеатры ориентированы на возвращение зрителей в залы.