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Власти Москвы заявили, что попавшие в даркнет данные избирателей некорректны 

ТАСС 1 час назад
Власти Москвы заявили, что попавшие в даркнет данные избирателей некорректны
Фото: ТАСС
Очередная база личных данных граждан, выставленная на продажу в даркнете, никак не связана с онлайн-голосованием в столице и по всей видимости содержит некорректные данные. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что мошенники пытаются продать личные данные — обезличенные номера паспортов — якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.

"Продавцы подобных баз данных показывают их фрагмент, как подтверждение актуальности для по потенциального покупателя. Представленные в этом превью данные, как оказалось, принадлежат индивидуальному предпринимателю из Подмосковья, что можно проверить по открытым источникам. Такого гражданина не могло быть в реестре электронных избирателей, потому что в онлайн-голосовании принимали участие только жители Москвы и Нижегородской области", — сказал Костырко.

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Новости Москвы , Правительство Москвы
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