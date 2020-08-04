Власти Москвы заявили, что попавшие в даркнет данные избирателей некорректны 

Очередная база личных данных граждан, выставленная на продажу в даркнете, никак не связана с онлайн-голосованием в столице и по всей видимости содержит некорректные данные. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что мошенники пытаются продать личные данные — обезличенные номера паспортов — якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.