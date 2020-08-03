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Угроза «минирования» станций метро Москвы оказалась ложной 

Газета.Ru и ещё 13 1 час назад
Угроза «минирования» станций метро Москвы оказалась ложной
Фото: Газета.Ru
Информация о минировании станций метрополитена Москвы оказалась ложной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
По словам собеседника агентства, проверки в подземке уже завершены.

"Угроза не подтвердилась", — сказал представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что на электронную почту метрополитена пришло анонимное письмо об угрозе взрыва на трех станциях без указания названий. После этого было объявлено о проведении проверок на всех станциях столичной подземки.
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