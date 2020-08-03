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Собянин рассказал о второй волне COVID-19 в Москве 

Вероника Полынина и ещё 34 21 минуту назад
Вторая волна заболеваемости коронавирусом в Москве не ожидается, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть заражёнными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет», — приводит RT слова Собянина.

По его словам, наблюдаемый в некоторых регионах рост заболеваемости связан с тем, что они не прошли даже первую волну пандемии.

«Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — заявил московский градоначальник.

Как сообщал «Рамблер», ранее в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом констатировал, что за прошедший месяц число новых заболевших COVID-19 снизилось на 45%. 3 августа прирост зараженных составил 693 человека.
Всего в столице зафиксировано 243 406 случаев заболевания, 182 184 человека выздоровели, 4 498 — скончались.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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