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Манул по имени Тимофей появился в Московском зоопарке 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Манул Тимофей появился в Московском зоопарке
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Посетители Московского зоопарка смогут увидеть нового манула по имени Тимофей, который поселился на старой территории. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"В экспозиции Московского зоопарка вновь появился манул. Его зовут Тимофей. Увидеть одного из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих можно в вольере на старой территории, неподалеку от жилища панд. Манул, или палласов кот (второе название он получил в честь немецкого ученого Петра Палласа, который впервые его описал), занесен в Международную Красную книгу в категории "вид, близкий к угрозе исчезновения". Он символ и талисман столичного зоосада уже более 30 лет", — говорится в сообщении.

Палласов кот уже был представлен в экспозиции столичного зоосада, однако в начале текущего года зверь умер от прогрессировавшей неизлечимой болезни. Основное поголовье манулов — до переезда Тимофея оно состояло из шести особей — проживает в Центре воспроизводства редких видов зоопарка под Волоколамском. Здесь зоологи обеспечили животным условия, близкие к естественным, поэтому манулы чувствуют себя в безопасности и регулярно приносят потомство.
Как отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в материале, Тимофею семь лет. Он хорошо перенес дорогу из Центра воспроизводства. Пока зверь ведет себя робко и большую часть времени проводит в закрытой части вольера, издалека наблюдая за посетителями. Однако он уже начал осваиваться в новом жилище и изучать окружающий его мир.

"К приезду нового обитателя в вольере заменили грунт и деревянные полки — манулы обожают укрываться здесь от посторонних глаз. Когда палласов кот станет интересоваться посетителями, он сможет забраться на наблюдательный пост — небольшую площадку наверху вольера", — добавляется в материале.

Первые манулы появились в коллекции зоосада в 1949 году, а с 1975 года столичному зоопарку — одному из первых в мире — удалось добиться регулярного появления потомства у этих редких зверей. С тех пор родилось почти 150 котят. Сейчас многие московские манулы живут в зоопарках США, стран Европы и Азии. Столичный зоосад лидирует среди зоопарков мира по количеству родившихся детенышей манулов. Забайкальские манулы в природе обитают в Восточной Сибири, Монголии, предгорье Гималаев и Киргизии.
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Новости Москвы , Светлана Акулова
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