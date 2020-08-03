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В метро Москвы снова массово штрафуют пассажиров без масок 

News.ru и ещё 20 3 часа назад
В метро Москвы массово штрафуют пассажиров без масок
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Московская полиция на всех станциях метро вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок. Их ношение обязательно из-за пандемии коронавируса.

При проведении рейдов полицейские стали выписывать пассажирам столичной подземки штрафы в размере 5 тысяч рублей за отсутствие у них средств индивидуальной защиты, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не уточнил, сколько пассажиров оштрафовали в ходе таких рейдов.
Рейды по соблюдению масочного режима начались в последних числах июля на фоне новостей о второй волне эпидемии в Европе. Ношение масок и перчаток в общественных местах столицы, включая транспорт и магазины, стало обязательным с 12 мая. После снятия ограничений на передвижение, требование о наличии средств индивидуальной защиты сохранилось. Однако жители столицы последние недели плохо его соблюдали. Именно с этим, как говорили чиновники, и связаны проверки. Они проходят не только на транспорте, но и у предпринимателей. Штрафы за несоблюдение «масочного режима» следующие: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан до 100 тысяч для тех, кто обслужил людей, пришедших без маски и перчаток (и до миллиона для бизнесменов-«рецидивистов»).
За минувшие сутки в российской столице коронавирус подтвердился ещё у 693 человек. Таким образом, общее число выявленных случаев в Москве достигло 243 406. Из них активными на сегодняшний день остаются 56 724. Больше всего заболевших в столице было в мае, тогда ежедневно счёт шёл на тысячи. К концу июля число выявляемых каждый день заболевших уменьшилось до нескольких сотен человек, писал NEWS.ru.
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Новости Москвы , Новости регионов , Медицинские маски , МВД , ИТАР-ТАСС
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