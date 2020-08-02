Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре «Моя работа» назвали самые популярные вакансии 

Москва24 и ещё 1 46 минут назад
В центре «Моя работа» назвали самые популярные вакансии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичи чаще всего ищут работу в розничной и оптовой торговле, а также в сфере административной деятельности, рассказали в центре занятости "Моя работа". Работодатели, в свою очередь, заинтересованы в ИТ-специалистах, строителях, сотрудниках торговли, сообщает портал мэра и правительства столицы.
В топ-5 наиболее популярных вакансий среди соискателей центре входят продавец-консультант в торговом центре, менеджер оптовой торговли, администратор в салоне красоты, фитнес-клубе, ресторане, гостинице, офис-менеджер и технолог. В пятерку предложений работодателей включены продавец-консультант в крупных розничных сетях, консультант-продавец онлайн-продаж, менеджер по логистике, монтажник и программист.
Сотрудники центра занятости принимают заявления в 50 офисах "Мои документы". Соискателям помогут подобрать вакансию из базы данных и составить резюме или дадут направление на бесплатную переквалификацию и профобучение.
По состоянию на конец июля в городе зарегистрировано 196 тысяч безработных москвичей, более 60 процентов из них заинтересовано в скорейшем трудоустройстве. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова уточнила, что с окончанием периода действия временных ограничений число обращений за пособиями по безработице сократилось почти на 90 процентов. В начале прошлого месяца банк вакансий центра пополнился пятью тысячами предложений.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период пандемии в столице удалось избежать массовых увольнений и сокращений зарплат. Он добавил, что база по зарплате уменьшилась несущественно, отмечено 15-процентное снижение НДФЛ. Ефимов заявил, что предприниматели в период пандемии адекватно реагировали на новые условия и не проводили массовые увольнения.
По словам заммэра, уровень безработицы в Москве — около 2,6%. Количество занятых в экономике города — порядка 7,3 миллиона человек, заключил он.
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
Москва24: последние новости
В Москве нет второй волны коронавируса – Собянин В Москве нет второй волны коронавируса – Собянин Собянин выразил сомнение в снижении суточной заболеваемости COVID-19 в Москве Собянин выразил сомнение в снижении суточной заболеваемости COVID-19 в Москве Свыше 1,7 тыс человек обеспечат безопасность Московского полумарафона 2 августа Свыше 1,7 тыс человек обеспечат безопасность Московского полумарафона 2 августа
Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Ракова , Владимир Ефимов , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве умерли ещё 12 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли ещё 12 пациентов с коронавирусом
«Карта для грабителей»: исходный код Microsoft попал в сеть
«Карта для грабителей»: исходный код Microsoft попал в сеть
«Самый авторитетный политик в мире»
«Самый авторитетный политик в мире»
Названы сроки возвращения 30-градусной жары
Названы сроки возвращения 30-градусной жары
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Crew Dragon приводнился у побережья США
00:30
Crew Dragon приводнился у побережья США
Наука и техника Катастрофы
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение