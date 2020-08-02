Назван победитель Московского полумарафона 

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В столице назвали победителя Московского полумарафона.

Получивший бронзу Универсиады 2015 года в беге на 5 тысяч метров Ринас Ахмадеев стал победителем Московского полумарафона. Он пробежал дистанцию за 1 час 4 минуты и 24 секунды, сообщает ТАСС.

Вторым финишировал Искандер Ядгаров . Он пробежал 21,1 километра за 1 час 4 минуты и 37 секунд. На третьем месте оказался Николай Чавкин с оставанием от Ядгарова на 3 секунды.

Спортивное мероприятие состоялось 2 августа в рамках всероссийского проекта «ЗаБег.РФ». В нем поучаствовало около 17 тысяч человек.