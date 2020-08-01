Десантников припугнули тифом и гепатитом

Купание в фонтанах в День Воздушно-десантных войск (отмечается 2 августа — прим. «ВМ») может привести к травмам из-за приборов подсветки и к заражению различными инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил главный врач столичной городской поликлиники №109 Яков Сандаков.

Он подчеркнул, что купание в фонтанах опасно и в другие дни. Для этого есть несколько причин. В частности, речь идет о травмоопасности. Дело в том, что в фонтане могут быть насосы, труды, приборы подсветки или электропроводка. Помимо этого, существует риск поскользнуться и получить травму.

К еще одной опасности относятся инфекции.

— Их распространяют животные и птицы, которые окунаются в фонтаны, а заодно справляют туда свои нужды, — пояснил врач.

Он также отметил, что в фонтаны попадают мусор и насекомые. Также теплая стоячая вода является средой для размножения болезнетворных микробов. Также купание в грязной воде грозит аллергией из-за паразитов, которыми заражены водоплавающие утки. В результате человек может заразиться такими заболеваниями как церкариоз, тиф, гепатитами А и Е, ротавирусная инфекции и другими болезнями, передает агентство городских новостей «Москва».