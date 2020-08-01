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В Москве из-за несоблюдения карантинных требований закрыли более 20 магазинов 

Газета.Ru и ещё 14 1 час назад
В Москве закрыли 20 магазинов за карантинные нарушения
Фото: Газета.ru
За последний месяц в Москве была приостановлена работы 24 магазинов из-за нарушение правил, установленных в связи с пандемией коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова главы департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

"Мы в основном штрафуем за нарушение масочно-перчаточного режима, Роспотребнадзор штрафует за все нарушения. Роспотребнадзор после нескольких предписаний имеет право приостановить деятельность, что и произошло: за последний месяц они приостановили деятельность 24 магазинов — как продовольственных, так и непродовольственных", — сказал Немерюк.

По его словам, усиления проверок в магазинах за последнее время не произошло, но власти сакцентировали внимание на соблюдении требований безопасности.
Чиновник добавил, что за нарушение новых требований общая сумма штрафов с торговых точек в Москве составила 338 млн рублей.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Роспотребнадзор , Интерфакс
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