В Москве закрыли 20 магазинов за карантинные нарушения

За последний месяц в Москве была приостановлена работы 24 магазинов из-за нарушение правил, установленных в связи с пандемией коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова главы департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка

"Мы в основном штрафуем за нарушение масочно-перчаточного режима, Роспотребнадзор штрафует за все нарушения. Роспотребнадзор после нескольких предписаний имеет право приостановить деятельность, что и произошло: за последний месяц они приостановили деятельность 24 магазинов — как продовольственных, так и непродовольственных", — сказал Немерюк.

По его словам, усиления проверок в магазинах за последнее время не произошло, но власти сакцентировали внимание на соблюдении требований безопасности.

Чиновник добавил, что за нарушение новых требований общая сумма штрафов с торговых точек в Москве составила 338 млн рублей.