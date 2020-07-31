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В московском метро предупредили о закрытии четырёх станций 

Свободная пресса и ещё 6 4 часа назад
В московском метро закроют четыре станции
Фото: РИА Новости
Пресс-служба столичного метрополитена предупредила о закрытии четырёх станций Сокольнической линии до 4 августа.

«С 23:00 сегодня и до 5:30 вторника, 4 августа будут закрыты станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии. Пользуйтесь бесплатными автобусами КМ. Закрытие необходимо для устройства бесстыкового пути», — говорится в сообщении.

Напомним, с 15 июня столичные власти открыли 25 вестибюлей станций метрополитена, которые ранее были закрыты в связи с введением режима самоизоляции и снижением пассажиропотока.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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