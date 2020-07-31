В московском метро закроют четыре станции

«С 23:00 сегодня и до 5:30 вторника, 4 августа будут закрыты станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии. Пользуйтесь бесплатными автобусами КМ. Закрытие необходимо для устройства бесстыкового пути», — говорится в сообщении.