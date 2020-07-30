«Ниже уже не будет»: Собянин о коронавирусе

«Мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем. Лелеять надежды, что мы уйдем в ноль, вряд ли приходится. Мы будем находиться в коридоре 650-700 выявленных случаев в день», — оценил градоначальник заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.