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Собянин оценил заболеваемость COVID-19 в Москве словами «ниже уже не будет» 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
«Ниже уже не будет»: Собянин о коронавирусе
Фото: РИА Новости
Заболеваемость COVID-19 в Москве вышла на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем. Лелеять надежды, что мы уйдем в ноль, вряд ли приходится. Мы будем находиться в коридоре 650-700 выявленных случаев в день», — оценил градоначальник заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

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Новости Москвы , Сергей Собянин , Дмитрий Смирнов
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