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Власти Подмосковья озвучили сроки открытия новой линии МЦД 

Вечерняя Москва и ещё 13 1 час назад
Озвучены сроки открытия новой линии МЦД
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Следующая линия Московских центральных диаметров (МЦД) откроют в конце 2022 — начале 2023 года. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Осенью мы уменьшим интервал на Ярославском направлении МЖД. Это Пушкино, Мытищи, Королев. Следующие станции мы откроем в Химках, Истре и, соответственно, в Подольске. МЦД строится, следующая линия, если я не ошибаюсь откроется в конце 2022 — начале 2023 года, — отметил он.

По словам главы региона, маршрут соединит Крюково и Раменское.
Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова подчеркнула, что в августе будет открыта станция Долгопрудная, а в октябре начнут функционировать пути в Подольске.
Кроме того, ожидается, что в декабре начнет принимать пассажиров станция Баковка, передает РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще 14 станций намерены открыть на Московских центральных диаметрах (МЦД).
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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Сергей Собянин , Правительство московской области , РИА Новости , Московская область , Мытищи , Пушкино , Химки
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