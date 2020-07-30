Озвучены сроки открытия новой линии МЦД

Андрей Воробьев. Следующая линия Московских центральных диаметров (МЦД) откроют в конце 2022 — начале 2023 года. Об этом рассказал губернатор Московской области

— Осенью мы уменьшим интервал на Ярославском направлении МЖД. Это Пушкино, Мытищи, Королев. Следующие станции мы откроем в Химках, Истре и, соответственно, в Подольске. МЦД строится, следующая линия, если я не ошибаюсь откроется в конце 2022 — начале 2023 года, — отметил он.

По словам главы региона, маршрут соединит Крюково и Раменское.

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова подчеркнула, что в августе будет открыта станция Долгопрудная, а в октябре начнут функционировать пути в Подольске.

Кроме того, ожидается, что в декабре начнет принимать пассажиров станция Баковка, передает РИА Новости.