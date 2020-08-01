В Подмосковье заработают кинотеатры и санатории 

Кинотеатры и санаторно-курортные организации, функционирующие на территории Московской области , могут возобновить работу с 1 августа, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева , размещенного на сайте облправительства.

"Пункт 11 (о разрешении возобновления деятельности с 1 августа) дополнить абзацами следующего содержания: "организации, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов, с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников киноиндустрии", — говорится в материалах.

Согласно документу, санатории и дома отдыха также могут возобновить деятельность в Подмосковье с 1 августа с обязательным соблюдением рекомендаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Кроме этого, в регионе открываются все образовательные организации, а также гостиницы. Органы исполнительной власти вновь могут проводить официальные мероприятия, а самостоятельные экскурсоводы и гиды приступить к работе. Пожилые жители Подмосковья получили возможность продолжить занятия в рамках программы "Активное долголетие".

Некоторые ограничения в регионе все же остаются. Как сообщил ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, в Подмосковье по-прежнему действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний. Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечивать жителям возможность соблюдать социальную дистанцию. Не меняется порядок изоляции для лиц, контактировавших с больными COVID-19.

"Расстояние при занятиях физкультурой на открытом воздухе должно составлять не менее пяти метров, группой не более пяти человек, маски в общественных местах обязательны. Запрет на проведение публичных мероприятий также сохраняется в регионе", — следует из сообщения оперштаба.

В пятницу в Московской области выявили 150 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зафиксировано более 63,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии выздоровели свыше 46,6 тысячи человек, скончались — 1106 заболевших.