Более 37 тыс. москвичей оштрафовали за отсутствие масок

«С 12 мая в столице за отсутствие маски и перчаток в транспорте оштрафовали более 37 тысяч человек. Информирование населения о необходимости ношения средств индивидуальной защиты было усилено, увеличена частота аудиосообщений, размещено более семи тысяч плакатов и стикеров о важности ношения масок и перчаток», — говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок» со ссылкой на слова главы Владислава Султанова.
За прошедшую неделю число нарушителей масочно-перчаточного режима в Москве выросло на 10%. Владислав Султанов напомнил, что за нарушение придерживаться предписаний Роспотребнадзора гражданам придется платить штраф на сумму 5 000 рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что столица прошла пик заболеваемости COVID-19. В то же время, он напомнил о необходимости вакцинации из-за растущей угрозы распространения гриппа и ОРВИ в осенне-зимний период.