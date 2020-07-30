Более 37 тыс. москвичей оштрафовали за отсутствие масок

«С 12 мая в столице за отсутствие маски и перчаток в транспорте оштрафовали более 37 тысяч человек. Информирование населения о необходимости ношения средств индивидуальной защиты было усилено, увеличена частота аудиосообщений, размещено более семи тысяч плакатов и стикеров о важности ношения масок и перчаток», — говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок» со ссылкой на слова главы Владислава Султанова.