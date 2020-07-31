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В Москве построят более 130 переходов через МЦД 

Моя Москва.онлайн и ещё 8 3 часа назад
В Москве построят более 130 переходов через МЦД
Фото: Моя Москва.онлайн
В Москве запланировано строительство более 130 переходов через МЦД, сообщает агентство новостей «Москва».
Отмечается, что их строительства предусмотрено проектами планировки территорий, прилегающих к маршрутам МЦД.
Согласно проектам, появится 131 внеуличный пешеходный переход. В планах построить 47 переходов на МЦД-1 и еще 84 — на МЦД-2.
Отмечается, что обеспечить подвоз пассажиров к остановкам МЦД позволит строительство и реконструкция улично-дорожной сети.
Всего будет построено и реконструировано 66,8 км дорог. Также планируется строительство 23 отстойно-разворотных площадок вдобавок к 15 существующим.
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