В Москве построят более 130 переходов через МЦД 

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Москве запланировано строительство более 130 переходов через МЦД, сообщает агентство новостей «Москва».

Отмечается, что их строительства предусмотрено проектами планировки территорий, прилегающих к маршрутам МЦД.

Согласно проектам, появится 131 внеуличный пешеходный переход. В планах построить 47 переходов на МЦД-1 и еще 84 — на МЦД-2.

Отмечается, что обеспечить подвоз пассажиров к остановкам МЦД позволит строительство и реконструкция улично-дорожной сети.

Всего будет построено и реконструировано 66,8 км дорог. Также планируется строительство 23 отстойно-разворотных площадок вдобавок к 15 существующим.