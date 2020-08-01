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Погода в Москве и Подмосковье: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 

Газета.Ru и ещё 3 29 минут назад
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Фото: РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что ожидается гроза.
Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00 1 августа.
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Новости Москвы , Общество , Погода , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень , Московская область
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