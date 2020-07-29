В Москве передвинули башню XIX века 

Распространённая в Советском Союзе практика перемещения строений, чтобы освободить место для строительства новых зданий, с развалом СССР ушла в прошлое. Но в 2020 году в Москве впервые с советских времён реализовали проект по передвижению здания на новое место.

Как сообщает Twitter-аккаунт "Архитектурные излишества", в столице на территории бывшего московского компрессорного завода «Борец» спасли водонапорную башню 1899 года постройки — строение, расположенное на Складочной улице неподалёку от Савеловского вокзала, целиком передвинули на новое место, которое расположено в 100 метрах от первоначального местонахождения башни.

Как отмечает портал "Хранители наследия", это первое с апреля 1979 года целиком передвинутое здание — до этого последний раз для строительства нового корпуса "Известия" был на 47 метров вглубь улицы сдвинут дом Сытина на Тверской, к углу Настасьинского переулка. Процесс переезда башни на 100 метров занял почти 3 суток.

Помимо башни будут перемещены ещё несколько строений завода "Борец" — исторические здания станут частью нового комплекса технопарка и превратятся в офисные помещения, а также общедоступную культурную и музейную зоны. При этом в процессе перемещения будет изменено расположение зданий в общем комплексе, поскольку их развернут под углом относительно первоначального положения строений. Ожидается, что полностью все запланированные к перемещению здания на Складочной улице передвинут на новые места в ноябре текущего года.

Напомним, ранее "Популярная механика" в отдельном материале рассказывала о том, как в СССР перемещали здания целиком.