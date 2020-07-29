Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг

До конца августа горожане смогут пройти бесплатное обследование на онкологию в 66 медучреждениях столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы

Отмечается, что программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний стартует 30 июля.

Так, девушки старше 18 лет могут пройти диагностику шейки матки, женщин от 18 до 39 лет приглашают сделать УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше — маммографию.

Сдать анализ крови на простат-специфический антиген рекомендуется мужчинам в возрасте от 45 лет, а горожанам обоего пока предлагают сдать анализ кала на скрытую кровь.

Стоит отметить, что принять участие в акции могут жители с московским полисом обязательного медицинского страхования.

На сайте столичного департамента здравоохранения необходимо выбрать поликлинику, к которой прикреплен пациент или ту, рядом с которой он проживает. После этого на экране смартфона или компьютера появится номер телефона, по которому можно записаться на прием.