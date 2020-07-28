Большой Московский цирк отпраздновал День тигра 

В среду, 29 июля, отмечают Международный день тигра. Накануне праздника полосатых артистов Большого Московского цирка посетила корреспондент «Вечерней Москвы».

На манеже Цирка на проспекте Вернадского в самом разгаре ежедневная репетиция. Два рыжих тигра Курт и Эрик и два белых Айя и Лола выполняют команды Эдгарда и Аскольда Запашных. Контролировать ситуацию на манеже, например вовремя подносить мясо для животных, дрессировщикам помогают несколько ассистентов.

— Айя! Эрик! Пошли. Курт, ко мне. — Эдгард Запашный вызывает полосатых артистов в центр манежа поочередно, как будто школьников к доске. — Алле!

Трое тигров синхронно переворачиваются кверху пузом, потягиваются, поворачивают головы в сторону дрессировщика. Сейчас они похожи на маленьких пушистых котят. Если бы не глухой, подобный далекому грому рык, который иногда слышен на манеже…

Задания потихоньку усложняются. Вот тигры прыгают через стек — указку в руках у Аскольда. Также по очереди. Дисциплина здесь очень важна. Но и хвалить животных не забывают.

— Молодцы! Умницы! — подбадривает больших кошек Эдгард Запашный.

Тигры чинно рассаживаются по периметру манежа. Каждый получает по здоровенному куску мяса. Завороженно смотрю, как тигры едят.

Дрессировщик-ассистент Влад Щук бросает Курту большой кусок курицы точно в пасть! Остальные тоже получают добавку. Наконец перекус окончен. На манеж выносят тумбу, выводят еще двух тигров — Джастина и Аниту. Они выполняют упражнение «пирамида», перебираясь через друг друга на возвышение в центре манежа.

И вот наступает самый долгожданный момент. Меня проводят за кулисы, у выхода на манеж Аскольд берет меня за руку, и я вхожу за сетку, отделяющую мир зрителя от мира дрессировщиков и животных. Шесть тигров лежат смирно, увлечены едой. Но многие смотрят на меня изучающе. С праздником, прекрасные и грозные звери!

— Праздник больше для человека, чем для животного, — улыбается Аскольд. — День тигра — повод в очередной раз обратить внимание на этих прекрасных животных, на проблему исчезновения видов.

А хлопушки и фейерверки их, скорее всего, напугали бы.

— Некоторые спрашивают, а даем ли мы им больше мяса в праздник, — смеется Эдгард. — Но в этом нет необходимости, они всегда у нас хорошо питаются. Считаю, лучший подарок для любого живого существа — это продолжительная, счастливая жизнь и отсутствие стресса.

ФАКТЫ

■ За день взрослый тигр должен съедать от 7 до 9 килограммов мяса, за год 2,5–3 тонны, что вдвое больше, чем нужно льву.

■ Амурский тигр — один из самых редких хищных животных. Он включен в Международную Красную книгу.

■ У каждого тигра на тыльной стороне ушей есть белые отметки. По одной из версий, они помогают охотиться, мешая жертве отслеживать взгляд хищника.