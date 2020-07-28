Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большой Московский цирк отпраздновал День тигра 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Большой Московский цирк отпраздновал День тигра
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 29 июля, отмечают Международный день тигра. Накануне праздника полосатых артистов Большого Московского цирка посетила корреспондент «Вечерней Москвы».
На манеже Цирка на проспекте Вернадского в самом разгаре ежедневная репетиция. Два рыжих тигра Курт и Эрик и два белых Айя и Лола выполняют команды Эдгарда и Аскольда Запашных. Контролировать ситуацию на манеже, например вовремя подносить мясо для животных, дрессировщикам помогают несколько ассистентов.

— Айя! Эрик! Пошли. Курт, ко мне. — Эдгард Запашный вызывает полосатых артистов в центр манежа поочередно, как будто школьников к доске. — Алле!

Трое тигров синхронно переворачиваются кверху пузом, потягиваются, поворачивают головы в сторону дрессировщика. Сейчас они похожи на маленьких пушистых котят. Если бы не глухой, подобный далекому грому рык, который иногда слышен на манеже…
Задания потихоньку усложняются. Вот тигры прыгают через стек — указку в руках у Аскольда. Также по очереди. Дисциплина здесь очень важна. Но и хвалить животных не забывают.

— Молодцы! Умницы! — подбадривает больших кошек Эдгард Запашный.

Тигры чинно рассаживаются по периметру манежа. Каждый получает по здоровенному куску мяса. Завороженно смотрю, как тигры едят.
Дрессировщик-ассистент Влад Щук бросает Курту большой кусок курицы точно в пасть! Остальные тоже получают добавку. Наконец перекус окончен. На манеж выносят тумбу, выводят еще двух тигров — Джастина и Аниту. Они выполняют упражнение «пирамида», перебираясь через друг друга на возвышение в центре манежа.
И вот наступает самый долгожданный момент. Меня проводят за кулисы, у выхода на манеж Аскольд берет меня за руку, и я вхожу за сетку, отделяющую мир зрителя от мира дрессировщиков и животных. Шесть тигров лежат смирно, увлечены едой. Но многие смотрят на меня изучающе. С праздником, прекрасные и грозные звери!

— Праздник больше для человека, чем для животного, — улыбается Аскольд. — День тигра — повод в очередной раз обратить внимание на этих прекрасных животных, на проблему исчезновения видов.

А хлопушки и фейерверки их, скорее всего, напугали бы.

— Некоторые спрашивают, а даем ли мы им больше мяса в праздник, — смеется Эдгард. — Но в этом нет необходимости, они всегда у нас хорошо питаются. Считаю, лучший подарок для любого живого существа — это продолжительная, счастливая жизнь и отсутствие стресса.

ФАКТЫ

■ За день взрослый тигр должен съедать от 7 до 9 килограммов мяса, за год 2,5–3 тонны, что вдвое больше, чем нужно льву.
■ Амурский тигр — один из самых редких хищных животных. Он включен в Международную Красную книгу.
■ У каждого тигра на тыльной стороне ушей есть белые отметки. По одной из версий, они помогают охотиться, мешая жертве отслеживать взгляд хищника.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Вечерняя Москва: последние новости
Масочный режим начали контролировать на всех станциях московского метро Масочный режим начали контролировать на всех станциях московского метро Около 200 москвичей зарегистрировались как безработные Около 200 москвичей зарегистрировались как безработные Массовые мероприятия в честь Курбан-байрама не состоятся в Москве Массовые мероприятия в честь Курбан-байрама не состоятся в Москве
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер бывший муж Наргиз
Умер бывший муж Наргиз
Трое работников «Газпрома» найдены мертвыми
Трое работников «Газпрома» найдены мертвыми
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
Милитаризация Крыма: Россия ответила Евросоюзу
Милитаризация Крыма: Россия ответила Евросоюзу
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия Конфликты
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
01:35
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
Происшествия
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
00:34
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение