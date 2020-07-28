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Заммэра Москвы рассказал об уровне безработицы в столице 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
В мэрии оценили уровень безработицы
Фото: РИА Новости
Число обращений на биржу труда в Москве резко сокращается, уровень безработицы очень низкий, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На сегодняшний момент мы видим резкое сокращение количества заявок, которые поступают на биржу труда. Я думаю, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Если говорить в целом про ситуацию с безработицей, у нас в экономике города занятых где-то 7,3 миллиона ежедневно, цифра порядка 2,6% зарегистрированной безработицы является по всем общепризнанным меркам очень низкой. До этого у нас была вообще рекордно низкая — меньше процента, по сути её не было", — рассказал Ефимов телеканалу "Москва 24".

По его словам, как ожидается, в ближайшее время произойдет сокращение официально зарегистрированных безработных.
На сегодняшний момент около 200 тысяч человек в Москве зарегистрированы как безработные, рост почти семикратный, при этом только 60 тысяч человек — это те люди, которые потеряли работу с 1 марта, остальные не работали и раньше, отметил Ефимов.

"По НДФЛ мы видим сокращение динамики по поступлению налога по доходу физических лиц, но в целом, если говорить про июнь месяц, она восстановилась не просто до уровня прошлого года, но и показала положительную динамику по приросту. Это в целом говорит о том, что база по заработной плате сократилась, но несущественно", — сообщил заммэра.

Он уточнил, что по поступлениям НДФЛ в апреле-мае произошло снижение на 10-15%, но это связано с тем, что сокращались бонусные выплаты, премии в связи с простоем. "В целом, если говорить про экономику, то мы видим и по зарплатным проектам, и по поступлению в бюджет в части НДФЛ, что у нас не произошло ни массовых увольнений, ни сокращений заработных плат", — добавил чиновник.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов , Москва24
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