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В Москве началась акция по очистке водоемов от мусора 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Столичные водоемы очистят от мусора
Фото: РИА Новости
Десять мероприятий по очистке берегов и самих водоемов от бытового мусора на природных территориях в Москве проведут в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
В частности, планируется очистить от мусора около километра берега реки Битцы в Битцевском лесу, более шести километров береговой линии Верхнего Кузьминского пруда в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», около километра берега Москвы-реки на территориях, подведомственных дирекции природных территорий (ДПТ) «Москворецкий».
Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.
На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.
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Новости Москвы , Общество , Владимир Путин
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