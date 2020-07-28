Столичные водоемы очистят от мусора

Десять мероприятий по очистке берегов и самих водоемов от бытового мусора на природных территориях в Москве проведут в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, планируется очистить от мусора около километра берега реки Битцы в Битцевском лесу, более шести километров береговой линии Верхнего Кузьминского пруда в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», около километра берега Москвы-реки на территориях, подведомственных дирекции природных территорий (ДПТ) «Москворецкий».

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.