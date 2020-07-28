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В состав «Москвы-Сити» войдут два новых небоскреба 

Москва24 и ещё 8 2 часа назад
В состав «Москвы-Сити» войдут два новых небоскреба
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Девелоперская компания MR Group приступила к строительству офисного центра iCity в составе делового комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщает РИА Новости.
Готовый бизнес-центр займет площадь 249 тысяч квадратных метров. Строители создадут две башни, расположенных на общем 7-этажном стилобате — Time Tower (61 этаж) и Space Tower (34 этажа).

"При строительстве применяется подход "смарт билдинг" — так называемой умной архитектуры, подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энерноэффективности здания", — сообщили в компании-застройщике.

Под офисы в готовом бизнес-центре выделят 141 тысячу квадратных метров. Еще по 10 тысяч квадратных метров отведут под ритейл и коворкинги. Завершить строительство планируют в 2023 году.
Объем инвестиций в проект составит 20 миллиардов рублей.
Деловой центр "Москва-Сити" является лидером в рейтинге наиболее популярных мест завершения поездок в такси в столице. Кроме того, москвичи часто приезжают в ТРЦ "Авиапарк" и "Метрополис".
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