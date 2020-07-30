Названо число погибших от COVID-19 в Москве

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В столице за сутки скончались 12 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве — 4446 человек.

Днем ранее сообщалось о 13 скончавшихся.

По последним данным ВОЗ, в мире число выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 215 127, зарегистрировали 5274 летальных исхода.

Общее число заражений составляет 16 558 289, 656 093 пациента скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.