К москвичам обратились с призывом в связи с грозой

Столичный Центр организации дорожного движения призвал москвичей не парковать автомобили возле деревьев и не укрываться под ними до конца дня из-за сильной грозы, передает РИА "Новости".

"Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Могут быть сломаны знаки и светофоры", — предупредили в центре.

В Центре отметили, что, по прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами и возможным градом продлятся в столице до конца суток. Ожидаются подтопления дорог в ряде районов города.