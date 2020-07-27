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В Москве появится экстремальный аттракцион 

Мослента и ещё 10 2 часа назад
В Москве появится экстремальный аттракцион
Фото: ТАСС
Новый аттракцион для любителей экстрима появится на Воробьевых горах в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

«Новая воздушная трасса появится в Москве для любителей экстрима уже этим летом! На Воробьевых горах в августе 2020 года откроется Skypark Moscow», — сказали в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что столичный Skypark будет включать в себя высотные аттракционы и доступные для всей семьи активности, включая троллеи, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе: «Первым аттракционом, который будет открыт августе на Воробьевых, станет троллей Zipline (Зиплайн). Зиплайн свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Воздушная трасса от Воробьёвых гор на другой берег Москвы-реки, где финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги "Лужники", составила 700 метров с перепадом в 50 метров».
Отмечается, что аттракцион сможет развивать скорость до 60 километров в час.
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