Еще 694 случая коронавируса выявили в Москве

В столице за прошедшие сутки выявили 694 новых случая инфицирования коронавирусом, за все время в Москве зарегистрировали 238 641 случай заражения, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.
Фото: Пресс-служба мэра и правительства МосквыПресс-служба мэра и правительства Москвы
За сутки в Москве 264 пациента выздоровели после лечения. Всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 174 985. Также за сутки в городе скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число смертельных случаев в мегаполисе достигло 4411 человек.