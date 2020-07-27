Еще 694 случая коронавируса выявили в Москве

За сутки в Москве 264 пациента выздоровели после лечения. Всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 174 985. Также за сутки в городе скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число смертельных случаев в мегаполисе достигло 4411 человек.